Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.G. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
