Kırıkkale'de 'uyuşturucu' suçundan aranan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan saha çalışmasında, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu A.R.M. gözaltına alındı. A.R.M. gözaltına alındı. Firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı