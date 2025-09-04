Haberler

Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ç. isimli hükümlüyü yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, E.Ç. isimli hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
