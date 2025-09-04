Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, E.Ç. isimli hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa