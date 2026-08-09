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Kırıkkale'de Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 926 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 926 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 926 sentetik ecza hap ele geçirildi. 25 yaşındaki şüpheli A.Y.R. gözaltına alınırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 926 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 25 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde A.Y.R.'nin (25) ikametinde adli arama yapıldı. Aramada 2 bin 926 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y.R., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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