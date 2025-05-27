Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Kırıkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 13 adet sentetik ecza, 5 kök kenevir, 308,18 gram sentetik kannabinoid, 1,63 gram esrar, 1,97 gram eroin ve 12,1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 şüpheli tutuklandı. - KIRIKKALE