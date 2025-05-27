Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Kırıkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 13 adet sentetik ecza, 5 kök kenevir, 308,18 gram sentetik kannabinoid, 1,63 gram esrar, 1,97 gram eroin ve 12,1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 şüpheli tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti

6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.