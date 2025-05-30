Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 240 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 240 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 adet sentetik ecza hapı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesidne S.B. ve B.C.Y. isimli şüpheli şahısların bulunduğu adreste yapılan aramalarda 2 bin 240 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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