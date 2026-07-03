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Sokak satıcılarına büyük darbe: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Sokak satıcılarına büyük darbe: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 227 adet sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hammaddesi ve 40 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 227 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında A.İ., Y.A. ve S.Ç. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 17 bin 227 adet sentetik uyuşturucu, 84,01 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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