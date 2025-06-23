Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 104 kök hint keneviri ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu madde arama köpeği Tepe ile bir evde yapılan aramada bahçeye ekili vaziyette 104 kök hint keneviri, 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bigiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sulakyurt ilçesinde tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği "Tepe" ile arama yapılan evin balkon kısmında kurumaya bırakılmış 50 gram kubar esrar ve evin arkasındaki bahçesinde ekili 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili F.N. (40) ve M.K. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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