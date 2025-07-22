Kırıkkale'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri, hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı başarılı bir operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.N. isimli şahsın kent merkezinde bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen saha denetimlerinin arttırıldığı ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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