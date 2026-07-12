Kırıkkale'de 'uyuşturucu' suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda "uyuşturucu" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde "uyuşturucu ticari yapmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü R.D. (46) operasyonla yakalandı. Hükümlü şahıs, işlemlerin ardında adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı