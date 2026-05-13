Kazada camdan savrularak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Kırıkkale'de bir gün önce geçirdiği trafik kazasında otomobilin camından savrularak hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Kaza, 12 Mayıs gecesi Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Taşkın'ın (33) kullandığı 71 ADU 941 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, daha sonra park halindeki çekicinin bulunduğu alana savruldu.

Kazada, emniyet kemerinin takılı olmadığı değerlendirilen sürücü Eda Taşkın, aracın camından yola savruldu. Trafik levhasına çarparak ağır yaralanan Taşkın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan A.B. (39) ise hafif yaralandı. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Eda Taşkın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KIRIKKALE

