Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 kara yolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (52) idaresindeki 06 EIB 668 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve S.Ç. (25) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE