Kırıkkale'de Trafik Kazası: Aileden 5 Kişi Yaralandı
Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D765 karayolu Hasandede köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 60 HN 066 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile eşi S.Y. ve çocukları A.M.Y. (13), M.M.Y. (14) ve S.Y.Y. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
