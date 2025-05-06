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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1306. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki 06 CDF 65 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü R.M. ile yolcular Z.Y. ve M.C.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şiddetli çarpma nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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