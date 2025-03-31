Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Işıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 06 FAS 964 plakalı Fiat marka otomobil ile Kaya Bedir yönetimindeki 06 YIJ 93 plakalı aynı marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki aynı aileden sürücü C.C. (35) ile yolcular E.C. (37), Ç.C. (4), D.C. (9), M.T. (65) ve S.T. (60) yaralı halde ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölen 73 yaşındaki adamın cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından, kazaya karışan iki otomobil otoparka çekildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.