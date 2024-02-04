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Kırıkkale'de tır tarlaya devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır tarlaya devrildi. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın tarlaya devrildiği kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 GL 290 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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