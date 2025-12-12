Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, bir şüphelinin evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 adet sikke ve 5 adet metal obje ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda, M.K. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Adreste yapılan aramada 283 adet fişek, 10 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ile 5 adet metal obje bulundu. Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, siber alanda yürütülen sanal devriye faaliyetleriyle suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.. - KIRIKKALE