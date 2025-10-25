Haberler

Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilde Aile Yaralandı

Güncelleme:
Kırıkkale-Kırşehir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D765 karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 48 ATK 879 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ö.Ö., annesi Z.Ö. ve babası A.Ö. yaralandı. Araçtan fırlayan baba A.Ö.'nün ön camdan yola savrulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
