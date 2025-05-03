Kırıkkale'de Takla Atan Fiat-Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Yaralı

Takla atan Fiat- Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan Fiat-Tofaş LPG'li otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Çevre Altı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 ADH 976 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu alana devrilen LPG'li otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle zarar gören otomobil, trafik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.