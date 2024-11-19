Kırıkkale'de şizofreni hastası genç annesini yaralayıp, eniştesini öldürdü

Kırıkkale'de bir saldırgan, annesini bıçakla yaralayıp eniştesini öldürerek olay yerinden kaçtı.

ANNESİNİ VE ENİŞTESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Merkez ilçede yer alanEgemenlik Caddesi'ndeki evlerinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen C.T., tartıştığı annesi Döndü T. ve eniştesi M.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra adresten kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen M.T'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı.