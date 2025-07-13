Kırıkkale'de Silahlı Çatışma: 5 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de Silahlı Çatışma: 5 Kişi Tutuklandı
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Kırıkkale'de et ve süt ticareti nedeniyle başlayan husumet, silahlı saldırıya dönüştü. Husumetlilerin aracı kurşun yağmuruna tutuldu, 5 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de yaklaşık 5 ay önce et ve süt ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, silahlı saldırıya dönüştü. Husumetlilerinin aracını kurşun yağmuruna tutan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü Karşıyaka Mahallesi'nde, polis merkezinden çıkan husumetli taraf 3 araçla takip edildi. Ara sokaklara giren şüpheliler, çok sayıda silahla husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası geniş çaplı operasyon başlattı. Olay yeri ile şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 tabanca, 3 tüfek, 4 şarjör, 36 boş kovan ve 185 fişek ele geçirildi.

Silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden C.A. (20) ve S.A. (22) savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, F.A. (43) ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.A. (30), İ.A. (54), F.A. (43), S.A. (19) ve V.A. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı bulunan firari şüpheli S.A. (32) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Saldırıya neden olan husumetin, 4 Şubat'ta Gürler Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayına dayandığı öğrenildi. Olayda A.Ö. (34), et ve süt ticareti nedeniyle çıkan tartışmada husumetlisi S.A.'yı (22) sol bacağından tabancayla vurarak yaralamıştı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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