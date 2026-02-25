Kırıkkale'de silah kaçakçılığı suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de silah kaçakçılığı suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı