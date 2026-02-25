Haberler

Kırıkkale'de silah kaçakçılığı suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silah kaçakçılığı suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.A., Kırıkkale'de polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de silah kaçakçılığı suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak