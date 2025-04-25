Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Kırıkkale'de Sahte Makaron ve Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale'de Sahte Makaron ve Kaçak Tütün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda bir evde binlerce sahte makaron ve kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonda, 1 elektronik tütün sarma makinesi ve 618 gram kaçak tütün de bulundu.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada çok sayıda sahte ve bandrolsüz binlerce makaron ile kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Y.E.D. (36) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet elektronik tütün sarma makinası, 618 gram kaçak tütün, 100 adet içi dolu makaron ve 34 bin 470 adet boş, sahte ve bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.