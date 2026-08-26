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Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale’de "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 8 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüklümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 8 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüklümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.D.'nin bulunduğu adresi belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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