Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Kırıkkale'de polis ekipleri, vatandaşları ve esnafları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, bankalarda işlem yapan vatandaşlar ile Eski Sanayi Sitesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret ederek dolandırıcılık yöntemleri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Polis ekipleri, halkın güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - KIRIKKALE