Haberler

Kırıkkale'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Yabancı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu A.A., E.K. ve F.F.D. isimli şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Açıklamada, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.