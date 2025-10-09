Kırıkkale'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Yabancı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu A.A., E.K. ve F.F.D. isimli şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Açıklamada, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE