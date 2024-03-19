Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde park halinde duran bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda park halinde duran 71 DT 183 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre uğraşın ardından otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE