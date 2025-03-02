İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri

Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 aydır park halinde duran D.D.'ye ait Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yapılan incelemelere göre araçta çıkan yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
img

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
img

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Zirvede puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Mert'ten gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.