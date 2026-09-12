Kırıkkale’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 71 AER 743 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde seyreden Ö.G. yönetimindeki 41 K 8877 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü F.S. ile yolcular E.S.G., Z.S. ve S.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı