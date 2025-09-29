Haberler

Kırıkkale'de Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin ışık donanımı olmayan traktöre çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin ışık donanımı olmayan traktöre çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, traktörün kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 54 FJ 944 plakalı otomobil, önünde seyreden ışık donanımı bulunmayan traktöre arkadan çarptı. Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü ile M.Y., N.Y. ve Z.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi. Traktörün ise kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.