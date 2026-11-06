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Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kırıkkale'nin Bayraktepe Mahallesi'ndeki terminal üst köprü girişinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bayraktepe Mahallesi'ndeki terminal üst köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Kırşehir yol ayrımından geçiş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Ö.E.A. yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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