Kırıkkale'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 CZB 842 plakalı otomobil ile Ö.F.S. yönetimindeki 54 YV 357 plakalı Mercedes hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE