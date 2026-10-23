Kırıkkale'de otobüsün gizli bölmesinde 20 yabancı yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada, aracın arka kısımda oluşturulan gizli bölmede 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda F.A. idaresindeki otobüste yapılan aramada, aracın arka kısmında oluşturulan gizli bölmede 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapılan F.A. ve M.C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı