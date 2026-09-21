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Kırıkkale'de operasyonda 741 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İ.Z., S.Y. ve C.U. isimli şüphelilerin ikametleri ile araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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