Kırıkkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Şüphesi Yakalandı

Kırıkkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Şüphesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Yabancı uyruklu bir şahsın evinde saklanan Ö.Ö., gözaltına alındı.

Kırıkkale'de hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltı kararı bulunan bir şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen adli tahkikat kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan firari şüpheli Ö.Ö.'nün yabancı uyruklu bir şahsın evinde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.