Kırıkkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Şüphesi Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltı kararı bulunan bir şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen adli tahkikat kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan firari şüpheli Ö.Ö.'nün yabancı uyruklu bir şahsın evinde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE