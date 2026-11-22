Kırıkkale'de minibüsle çarpışan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U.K. idaresindeki 06 ZSF 18 plakalı Opel marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 71 S 0233 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü R.U.K. ile yolcu M.A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı