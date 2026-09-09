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Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile 737. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 06 DAB 47 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 06 FPY 816 plakalı Mercedes marka minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü T.G. ile aynı araçta bulunan B.T. ve minibüsündeki M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yağılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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