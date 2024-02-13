Kırıkkale'de mal kavgası cinayeti: Zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde mal kavgasından dolayı pompalı tüfekle dünürünü öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tozkoparan'ın 35 yaşındaki oğlunun da 52 gün önce istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan E.G. (65) ile dünürü olan Alevi dedesi Kemal Tozkoparan (58) arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, 52 gün önce ölen damadının babası Tozkoparan'dan kızı için mal talep ettiği ortaya çıktı. Mal kavgasından dolayı aralarında husumet olan E.G., dün öğlen saatlerinde de takibe aldığı dünürünü tarlada pompalı tüfekle vurdu. Tozkoparan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Tozkoparan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemal Tozkoparan'ın, 52 gün önce Ankara'daki oğlu Ali Tozkoparan'ın (35) istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. - KIRIKKALE