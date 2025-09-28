Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin sürüklenerek beton refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. yönetimindeki 06 PMK 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton refüje çarptı. Kazada araçta bulunan M.A.K., D.D., H.E. ve S.E. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE