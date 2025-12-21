Haberler

Kırıkkale'de "kız meselesi" iddiasıyla çıkan silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli adliyede

Kırıkkale'de 'kız meselesi' iddiasıyla çıkan silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu materyalleri ele geçirilirken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (29), Y.K.K. (21), Y.Ö. (19) ile M.D. (19), T.C. (21), Y.K. (19), B.Ö. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18), B.T. (17) ve A.A.U. (21) arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D., T.C., Y.K., M.D., U.K. ve B.Ö. adliyeye sevk edildi. Kavgaya karışan H.M.C., B.T. ve A.A.U. isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta ise 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 3 araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Y.K. ve O.D. isimli şüpheliler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
title