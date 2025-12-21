Kırıkkale'de 'kız meselesi' iddiasıyla çıkan silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli adliyede

Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu materyalleri ele geçirilirken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (29), Y.K.K. (21), Y.Ö. (19) ile M.D. (19), T.C. (21), Y.K. (19), B.Ö. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18), B.T. (17) ve A.A.U. (21) arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D., T.C., Y.K., M.D., U.K. ve B.Ö. adliyeye sevk edildi. Kavgaya karışan H.M.C., B.T. ve A.A.U. isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta ise 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 3 araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Y.K. ve O.D. isimli şüpheliler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE