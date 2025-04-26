Kırıkkale'de Kişisel Veri İhlali ve Tehdit Suçundan Bir Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve tehdit suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de kişisel veri ihlali ve tehdit olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen E.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE