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Kırıkkale'de Kişisel Veri İhlali ve Tehdit Suçundan Bir Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Kişisel Veri İhlali ve Tehdit Suçundan Bir Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve tehdit suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda E.A. isimli şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve tehdit suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de kişisel veri ihlali ve tehdit olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen E.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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