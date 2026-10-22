Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. İşlemlerin ardından 3 hükümlü ilgili birimlere gönderildi, bir hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A. yakalandı. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan D.D. ise Güzeltepe Mahallesi'ndeki kayıt dışı ikametinde yapılan aramada yakalandı. Aynı suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de ekiplerce yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 3'ü gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere gönderilirken, A.S.'nin işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.