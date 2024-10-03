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Kırıkkale'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kırıkkale'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 25 Eylül'den bu yana kayıp olan Sevgi Gülden Yalçıner için jandarma komandoları, köy ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Yalçıner'in öldürülmüş olma ihtimali değerlendirilirken, bağlantılı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, 47 yaşındaki kayıp kadının bulunması için jandarma komandoları köy ve çevresinde dağ taş demeden her yeri didik didik arıyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner'den 25 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalçıner'in bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Yalçıner ile bağlantılı olduğu iddia edilen 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki kişi, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık, 2'si ise mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Bu çerçevede, jandarma komandolarının da destek verdiği arama çalışmaları, Karaağıl köyü ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen komandolar, kayıp kadının izini sürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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