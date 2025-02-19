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Kırıkkale'de Kayıp 70 Yaşındaki Demans Hastası İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kırıkkale'de Kayıp 70 Yaşındaki Demans Hastası İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Kırıkkale'de 14 Şubat'ta kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay için polis ekipleri havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. En son cep telefonu sinyali Etiler ve Kaletepe Mahalleleri'nden alındı.

Kırıkkale'de 5 önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası adamı bulmak için polis ekipleri başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de 14 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden çarşıya gitmek için ayrılan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Şatay'a ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ihbarının ardından hem teknik hem de fiziki arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, Şatay'ın cep telefonu sinyalinin en son Etiler ve Kaletepe Mahalleleri'nden alındığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan yürütülüyor. Ekipler, bölgedeki metruk binaları da tek tek kontrol ederek yaşlı adamdan bir iz bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, bölgede simitçilik yapan Cebrail Atmaca, kayıp şahsı daha önce gördüğünü iddia ederek, "Simit satıyorum. Gezip dolaştığım için adamı sima olarak tanıyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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