Kavgaya müdahale eden polisin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheliden ikisi tutuklandı, dört kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale sırasında bir polis memurunun bıçakla yaralanmasına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.H.T. isimli polis memuru bıçakla yaralandı. Belinden yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.C.S., Ç.K., B.Ö., C.M.D., E.G. ve A.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memurunu bıçakladığı belirlenen A.C.S. ile polise mukavemet gösterdiği tespit edilen Ç.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
