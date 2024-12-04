Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Kırıkkale'de Kasten Yaralama Suçundan 5 Yıl Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Kasten Yaralama Suçundan 5 Yıl Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kasten adam yaralama suçundan hakkında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. (45), jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.