Kargo kolisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kargo paketinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan gönderildiği belirlenen ve Delice ilçesinde ikamet eden H.B. (65) adına sevk edilen bir kargo kolisi içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Yapılan incelemede, söz konusu kolinin M.S. (60) isimli şahıs tarafından gönderildiği tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE