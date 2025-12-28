Haberler

Kargo kolisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, İstanbul'dan gönderilen bir kargo paketinde 20 litre kaçak etil alkol buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kargo paketinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan gönderildiği belirlenen ve Delice ilçesinde ikamet eden H.B. (65) adına sevk edilen bir kargo kolisi içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Yapılan incelemede, söz konusu kolinin M.S. (60) isimli şahıs tarafından gönderildiği tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
