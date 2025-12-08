Haberler

80 kiloluk taşa bağlanıp Kızılırmak'a atılmıştı: 6 sanığın yargılamasına devam edildi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde öldürülen Sevgi Gülden Yalçıner'in cesediyle ilgili açılan davada, 3 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi. Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi tel örgüye sarılıp Kızılırmak'a atılan kadının ölümüyle ilgili, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül 2024 tarihinde Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner için (47) arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp kadının cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Çeşnigir Köprüsü mevkiinde Kızılırmak Nehrinde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Yalçıner'in cansız bedeninin tel örgüye sarıldığı ve 80 kiloluk ağırlık kaldırım taşına bağlanmış halde nehre atıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (40), yeğeni G.F.G. ile K.U. (63), H.U. (17) ve D.U. (62) gözaltına alınarak tutuklanmıştı. G.F.G., D.U. ve Y.G. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya, sanık K.U. (63), tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Ş.G. (45) ve H.U. (17) ile tutuksuz sanıklar D.U. (62), Y.G. (40), Y.G. (40) ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktulün tutuklu kardeşi Ş.G., "15 aydır cezaevindeyim. Kardeşimle aramızda sadece alacak verecek meselesi vardı. Cinayetle hiçbir alakam yok. Suçlamaların tamamı asılsızdır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık K.U. ise, "Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" diye savunma yaptı.

Tutuklu sanık H.U. da, "Okul hayatım elimden alındı, hayallerim vardı. Suçlamaları reddediyorum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan H.U.'nun tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 22 Aralık tarihine erteledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
title