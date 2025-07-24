Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 20 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Y.Y. isimli şüpheli şahsı takibe aldı.

Yapılan operasyon sonucunda şüpheliden 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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