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Kırıkkale'de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Kırıkkale'de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Kırıkkale'de polis ekipleri, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyon kapsamında 100 adet elektronik sigara ve 17 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi. Y.K. ve K.C. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 100 adet elektronik sigara, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 4 paketlenmiş tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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